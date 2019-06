Lezing in Oene over de Vliegtuigcrash Oenerbroek

Lezing over de 'Vliegtuigcrash Oenerbroek'

Judith Regterschot van de Stichting Broken Wings geeft op zaterdag 22 juni 2019 in het Cultuur Historisch Museum Oene, Houtweg 40 te Oene, een lezing over de vliegtuigcrash van een Lancaster in het Oenerbroek op 22 juni 1944. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat dit vliegtuig crashte in het Oenerbroek. De bemanning had in Duitsland een industriegebied gebombardeerd en op de terugweg werden zij eerst aangeschoten door de FLAK (aanval vanaf de grond) en later werden ze in de lucht beschoten door een Duitse Heinkel. Boven Oene, Welsum en Nijbroek begon het vliegtuig hoogte te verliezen en cirkels te draaien om daarna neer te storten in het Oenerbroek.

Judith gaat ons zeer gedetailleerd vertellen hoe de bemanning zich heeft voorbereid op deze vlucht en hoe deze verlopen is.

Aan het fietspad van Oene naar Welsum is een gedenkteken geplaatst ter herinnering aan het heldhaftige optreden van de bemanningsleden van dit gecrashte vliegtuig.

Jan Kiesbrink en Teunis Nooteboom hebben over deze gebeurtenis een zeer interessant boek geschreven. Door hun onderzoek is er veel bekend geworden over deze vlucht.

In het museum is een uitgebreide tentoonstelling te zien over deze crash, daarbij zijn nog veel voorwerpen uitgestald van de betreffende bemanningsleden.

U wordt allen van harte uitgenodigd om deze lezing bij te komen wonen.

De inloop is om 9.30 uur en de lezing begint om 10.00 uur.

Koffie en thee met iets lekkers erbij staan klaar.

De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.