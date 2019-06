Staatsbosbeheer gaat strenger controleren op 'wolftoeristen'

De uitbreiding van de wolvenroede met drie welpen kan zo maar voor een aanzienlijke toename van wandelaars en fotografen op de Veluwe zorgen. Boswachters van Staatsbosbeheer gaan extra controleren of de gebruikelijke regels in het bos worden nageleefd om te voorkomen dat het leefgebied van de wolven wordt verstoord.

Afgelopen week kwamen de beelden van een wildcamera naar buiten van de Provincie Gelderland waarop minstens drie welpjes te zien zijn. De terugkeer van de wolf, na 200 jaar afwezigheid, op de Veluwe is voorlopig een succes en dat wil Staatsbosbeheer graag zo houden.

Volgens boswachter Lennard Jasper is er alles aan gelegen om de wolvenroede zijn gang te laten gaan. 'Het is heel belangrijk dat met name de jonge wolven goed kunnen opgroeien en ze ongestoord hun voedsel kunnen verzamelen. Als dit wordt verstoord door de mens, heb je kans dat de wolf weer verdwijnt van de Veluwe.' Boswachters gaan vaker controleren of de gebruikelijke regels worden nageleefd en ze delen ook boetes uit.

Locatie onbekend

Op een geheime locatie in het noorden van de Veluwe laat de boswachter zien welke maatregelen Staatsbosbeheer zelf al heeft genomen om de wolf tegemoet te komen. 'Hier hebben we de boszones groter gemaakt door paden af te sluiten en weer te laten begroeien. Dit doen we al jaren voor de herten, maar nu is het nog belangrijker geworden om het leefgebied van de wolven te vergroten.' Bezoekers van de Veluwe krijgen bij een bezoek een extra ervaring voorgeschoteld volgens Lennard, aangezien de kans aanwezig is dat men een wolf ziet.

Onzichtbaar

Maar de kans om de wolven in het wild te spotten is erg klein. 'Het is verboden om 's nachts de natuur in te gaan en wandelaars mogen ook niet van de paden af, deze regels hanteren we al jaren. Wolven zijn actief in de nacht en daarnaast zeer schuw voor mensen. Zelfs ik heb de wolven nog nooit gezien.'

De Veluwe blijft voor iedereen toegankelijk, mits de 'wolftoeristen' op de paden blijven en tussen zonsopgang en zonsondergang hun ronde door het bos lopen.