Oost Gelre blijft muziekschool Boogie Woogie steunen

Oost Gelre blijft muziekschool Boogie Woogie in Winterswijk financieel ondersteunen. Maar van de gereserveerde 207.000 euro gaat er in 2020 177.000 euro naar Boogie Woogie en 30.000 euro naar de muziekverenigingen in Oost Gelre.

Daarmee behouden de gemeentelijke muziekverenigingen ook de eigen regie; ze kunnen met die 30.000 euro het muziekonderwijs op C- en D-niveau zelf verzorgen of alsnog inkopen bij Boogie Woogie. Het zogenaamde HaFa-onderwijs (harmonie en fanfare) niveau A en B komt sowieso via Boogie Woogie.

'We willen meer eigenaarschap en we willen een extra prikkel afgeven aan Boogie Woogie', zegt wethouder Jos Hoenderboom van Oost Gelre. 'We denken dat het een heel redelijk bod is, we wachten de reactie van Boogie Woogie af en dit voorstel gaat op 16 juli naar de raad.'

Oost Gelre blijft dus net als Winterswijk Boogie Woogie financieel ondersteunen, Aalten trok eerder wel de stekker uit de samenwerking. In Aalten gaan de muziekverenigingen het muziekonderwijs voor hun rekening nemen.

Oost Gelre moet door een tekort de komende jaren bezuinigen en Hoenderboom sluit niet uit dat Boogie Woogie daar de gevolgen van zal ondervinden. 'Misschien dat Boogie Woogie daar niet aan zal ontkomen, maar om hoeveel geld het dan gaat? Maar de huidige bijdrage zal zeker niet meer worden, dat is wel de teneur.'

Volgens Hoenderboom is het de hoogste tijd dat de muziekverenigingen en Boogie Woogie duidelijkheid krijgen. 'Daar heeft iedereen belang bij.'

