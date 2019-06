Educatief project Putten in de oorlog: 'Papa waar blijf je ?'

Educatief project: Papa, waar blijf je?



Al zes jaar bundelen violiste Marieke Booy en kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd hun krachten door educatieve programma’s aan te bieden rondom kinderboeken. Dit jaar bieden ze een project aan rondom 75 jaar vrijheid. Deze is geschikt voor de bovenbouw van het primair onderwijs.



In een muziek-verteltheater genaamd: ‘Papa waar blijf je?’ vertellen ze de kinderen wat er in oktober 1944 in hun eigen dorp Putten gebeurde. Het boek ‘Papa, waar blijf je?’ (geschreven door Willemijn de Weerd) zal de rode draad zijn door deze voorstelling. Ook zal er door middel van projectie beeldmateriaal worden getoond, omlijst door live muziek.



Daarnaast wil kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd, kinderen uitdagen om op zoek te gaan naar verhalen over de tweede wereldoorlog uit hun eigen omgeving. Dit doet ze door middel van een ‘workshop schrijven over de oorlog’, waarin ze kinderen helpt om zelf een verhaal te schrijven over de historische gebeurtenissen in hun dorp/stad tijdens de oorlog.



Kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd heeft al meer dan dertig titels op haar naam staan. September 2019 verschijnt van haar hand een historisch jeugdboek over de Puttense razzia getiteld: ’Papa, waar blijf je?’. Het boek is verkrijgbaar via de reguliere boekhandel.



Violiste Marieke is geboren en getogen in Putten. Als violiste werkte ze mee aan het programma van Jules Schelvis, genaamd: ‘Er reed een trein naar Sobibor’ en diverse andere projecten rondom herdenkingen.



💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: