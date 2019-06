900 varkens mogelijk gestikt vanwege storing in ventilatiesysteem

De 900 varkens in Winterswijk zijn mogelijk gestikt door een storing in het ventilatiesysteem. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep Gelderland. De NVWA wil niet bevestigen dat het daadwerkelijk om een storing gaat.

De autoriteit wil pas iets over de definitieve oorzaak melden als het onderzoek is afgerond. 'Alles wat nu naar buiten komt over een mogelijke oorzaak is vooralsnog alleen maar speculatie', benadrukt een woordvoerder.

De eigenaar van de boerderij wil niet reageren. De varkens zijn geruimd.

Zie ook: Ruim 900 dode varkens aangetroffen in Winterswijk

Burgemeester: 'Het is afschuwelijk'

Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk, betreurt het nieuws zeer. 'Het is een verschrikkelijk verhaal; werkelijk afschuwelijk wat er met de varkens is gebeurd', vertelt hij aan Omroep Gelderland. Hij heeft nog geen contact gehad met de politie of de NVWA.

De burgemeester vertelt verder dat de gemeente zeker bereid is mee te werken als dat nodig is. 'Dan moeten we natuurlijk eerst weten wat er gebeurd is, maar als wij als gemeente een rol kunnen spelen bij het oplossen van het probleem, dan willen we die zeker pakken', besluit hij.