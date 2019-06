De Graafschap speelt met nieuw G-team straks toch in eredivisie

Voetballen in het shirt van je favoriete profclub is een droom van veel kinderen. Ook van kinderen met een handicap, maar voor hun was die droom al helemaal onbereikbaar. Tot nu, want volgend seizoen gaat de Bijzondere Eredivisie van start. En ook De Graafschap krijgt een eigen team.

Het wordt het hoogst spelende team van De Graafschap, wiens topteam dit jaar uit de eredivisie kukelde. Het G-team met gehandicapte kinderen zal straks het enige 'eredivisieteam' zijn van de Achterhoekse profclub.

De Bijzondere Eredivisie is een nieuwe competitie onder de vlag van de 'gewone' eredivisie, bedoeld om ook voetballers met een handicap de kans te geven te spelen in het shirt van een profclub. Naast De Graafschap doen Ajax, ADO Den Haag, FC Emmen, FC Groningen, SC Heerenveen, Heracles, SVB Excelsior en VVV Venlo mee.

Maatschappelijk betrokken

'Het is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Die deden eind vorig jaar navraag bij profclubs of zij maatschappelijk betrokken wilden zijn bij deze doelgroep. Dat sprak ons wel aan', vertelt Mariska Bais, coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij De Graafschap.

Deze zaterdag gaat de club scouten bij de Achterhoekse Unieke Spelen in Aalten. 'Het is niet de bedoeling dat we de kinderen bij hun eigen verenigingen wegtrekken. Ze spelen dus niet wekelijks een wedstrijd, maar doen dat in toernooivorm: vier teams die op één dag een aantal wedstrijden spelen in één van de stadions van de eredivisieclubs', vertelt Boudewijn Inja, beoogd trainer van het nieuwe G-team.

Geen ervaring met de doelgroep

Inja werkt bij Estinea, dat mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente ondersteunt, en heeft dus al ervaring met G-sporters. Dat is belangrijk voor De Graafschap. Bais: 'Wij hebben geen ervaring met deze doelgroep, maar het is belangrijk dat de kinderen goed begeleid worden.'

De scouts kijken deze zaterdag niet per se naar talent, maar vooral naar een goede mix die aansluit bij de G-teams van de andere eredivisieclubs. 'Het speelplezier staat centraal, dus de teams moeten wel gelijkwaardig zijn', legt Bais uit. 'Daarnaast kijken we naar leeftijd. Officieel is het voor kinderen tussen 10 en 18 jaar, maar je kan bijvoorbeeld ook mentaal de leeftijd hebben van 12 terwijl je al 24 bent. Dat mag ook. Het is een competitie, maar het belangrijkste is dat deze kinderen ook een keer een kans hebben om op het hoogste niveau te spelen.'

