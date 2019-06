Annemiek breide al honderden borsten en zoekt nu hulp

Wereldwijd breien mensen borsten om gratis te verstrekken aan vrouwen die borstkanker hebben gehad of gewoon geen of weinig borstontwikkeling hebben. Annemiek Nederlof uit Garderen wilde haar steentje bijdragen en richtte vrijwilligersnetwerk Breiborst op. Van biologisch katoen breit ze borsten in allerlei soorten, maten en kleuren. Volledige borsten, maar ook gedeeltes van borsten voor vrouwen die een gedeeltelijke amputatie hebben ondergaan.

Borsten in allerlei kleuren en maten. Foto: Omroep Gelderland

Een nieuw setje borsten halen

Mini Born uit Barneveld is trots op haar gebreide borsten. In 2000 verloor ze haar linkerborst door kanker, haar andere borst werd vijf jaar later verwijderd. Eerst droeg ze de siliconen protheses, een jaar geleden ontdekte ze de gebreide. 'Het zit zo lekker, ook met warm weer. Ik ben er heel erg blij mee, zolang ik het gebruik al.'

Mini is inmiddels toe aan een nieuw setje borsten en komt ze ophalen bij Annemiek. Haar nieuwe gebreide borsten lijken groter, maar als ze er wat vulling uithaalt lijken ze weer precies op haar oude borsten.

Tekst gaat verder onder de video:

Veel breisters, nog wel andere hulp nodig

Op de oproep die Annemiek bij Gelderland Helpt op radio deed, werd door 15 mensen gereageerd. 'We kregen zoveel reacties dat niet eens alle breisters gelijk aan het werk kunnen'. Annemiek zoekt nog wel naaisters (voor het maken van bijvoorbeeld okselkussens, autogordel-kussentjes en/of draintasjes), mensen die de PR kunnen verzorgen voor Breiborst, of spulletjes kunnen maken die verkocht kunnen worden om de organisatie te kunnen bekostigen.

Als u een steentje wil bijdragen of als u zelf katoenen borsten wilt ontvangen kunt u terecht op de site van Gelderland helpt.



Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.



Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op omroep Gelderland om 11.10 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke zondag (17.20 uur, elk uur herhaald) en dinsdag en donderdag (17.45 uur, elk uur herhaald)