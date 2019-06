Bewoners Arnhemse 'bouwput' voelen zich nog altijd niet gehoord

'We hebben niet het gevoel dat we serieus worden genomen', zegt bewoner Frans Beumkes. Namens de omwonenden van de B.P. van Verschuerstraat overhandigde hij woensdag een petitie met 150 handtekeningen aan wethouder Cathelijne Bouwkamp.

door Huibert Veth

Bouwwerkzaamheden in hun buurt hebben het woongenot flink aangetast, zeggen de bewoners. Zij klagen over geluidsoverlast, trillingen, het langdurig afzetten van straten, parkeeroverlast en schade aan hun huizen door scheuren in de muren. Met hun klachten van de afgelopen jaren is volgens de omwonenden vrijwel niets gedaan. Ook heeft de gemeente nog altijd geen contact gezocht met de buurt.

Sinds de vorige behandeling, begin mei, heeft Bouwkamp met verschillende partijen als Volkshuisvesting en uitvoerder KlokGroep gesproken, maar niet met de omwonenden. Deze partijen moeten het gesprek met omwonenden volgens Bouwkamp oppakken.

'Gemeente neemt verantwoordelijkheid niet'

Sarah Dobbe (SP) noemt het verbazingwekkend dat het niet eens bij de wethouder is opgekomen om met de mensen te spreken over de overlast die zij hebben. 'De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid niet en dat moet wel gebeuren.'

Bouwkamp zegt dat er rondom de werkzaamheden geen wet- en regelgeving is overtreden. 'We moeten alleen constateren dat er dan alsnog overlast ervaren kan worden of schade op kan treden.'

Dat komt volgens haar door de ruime normen van het bouwbesluit. 'Deze beleidskaders moeten we eens goed tegen het licht houden.' Klaartje van Dillen (CDA): 'Ik hoor waanzinnig veel goede voornemens, maar wat gaan we nu veranderen?'

'Wel degelijk regels overtreden'

Volgens Mattijs Loor (D66) zijn er wel degelijk regels overtreden. Zo is het oorspronkelijke logistieke plan niet uitgevoerd, geeft hij aan. 'Verder had er een aanvullend advies moeten komen over de gevolgen voor de bestaande huizen van het verschuiven van de ondergrond.'

'Na het ontstaan van de schades is er geen actie ondernomen om erger te voorkomen.' Ook zijn de geluidsnormen volgens Loor overschreden 'Hier had onderzoek naar moeten worden gedaan.'

Verschillende omwonenden krijgen inmiddels het bericht dat de schades niet zouden zijn veroorzaakt door de bouwer, zegt Frans Beumkes. Volgens hem gaat het om een kleine 40 woningen met schade. Negen daarvan zijn van Volkshuisvesting.

'Advocaten uitstellen'

Jan Alers laat namens Volkshuisvesting weten met de bewoners in gesprek te gaan over wat zij zelf kunnen doen en wat de corporatie op moet pakken. Een strijd via advocaten hoopt hij zo lang mogelijk uit te stellen. 'Dan verhardt het gesprek. Daar wordt niemand beter van.' Beumkes geeft aan deze avond geen oplossingen gehoord te hebben. De bouw zal volgens hem nog tot maart duren.

De SP is niet tevreden met de antwoorden van de wethouder en kondigt een vervolgdebat aan.

