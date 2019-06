Aantal brandweerlieden Gelderland stabiel, maar 'dat gaat niet vanzelf'

Of er nu brand is in een woning of de weg versperd wordt door een boom: de brandweer schiet je graag te hulp. Althans, zolang het gaat. Want het aantal brandweerlieden in Nederland neemt af. Uit cijfers van het CBS blijkt donderdag dat het aantal brandweerlieden in Nederland licht gedaald is.

In sommige regio's is het dan ook lastig om in noodsituaties voldoende personeel op de juiste plek te krijgen. In Zuid-Holland-Zuid nam het aantal brandweermannen en -vrouwen bijvoorbeeld met liefst 12 procent af.

In Gelderland lijkt het aantal stabiel, maar: 'Dat gaat niet vanzelf. Als je me vraagt of we acute tekorten hebben, dan zeg ik: nee', vertelt Allard Schimmel, woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. 'Maar in bepaalde gevallen kost het moeite om te zorgen dat de brandweerwagen met voldoende bemanning wegrijdt.'

De cijfers van het CBS laten in Gelderland echter geen daling zien ten opzichte van 2018.

Meer brandweerlieden in Gelderland-Zuid

In de regio Gelderland-Zuid steeg het aantal brandweerlieden zelfs licht. Maar volgens een woordvoerder van die veiligheidsregio maakt die lichte stijging weinig verschil. 'Dat scheelt misschien één persoon per post. Dat is nauwelijks merkbaar.'

De brandweer in Gelderland-Zuid heeft wel voldoende mankracht om te reageren op meldingen. 'De dekking in onze regio is voldoende, maar we kunnen altijd meer mensen gebruiken om zo snel mogelijk op meldingen af te kunnen.'

Kijk hieronder hoe het aantal brandweerlieden in de drie Gelderse veiligheidsregio's zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld (de tekst gaat verder onder de kaart.)

Op voorhand inschatten

De Veiligheidsregio Gelderland-Midden kijkt van tevoren waar mogelijk problemen ontstaan en speelt daarop in, vertelt woordvoerder Schimmel: 'We zien het op voorhand aankomen als we krap zitten. In het systeem van de meldkamer regelen we dan dat bij een melding ook de brandweerpost verderop gealarmeerd wordt.'

Op deze manier kan iedere melding behandeld worden en ontstaan er vooralsnog geen problemen in de regio Gelderland-Midden. Ondertussen wordt gekeken naar mogelijkheden om de brandweerorganisatie toekomstbestendig te maken. Schimmel: 'Dit gebeurt landelijk, maar wij kijken zelf ook hoe we de eigen brandweerlieden behouden én hoe we er meer mensen bij krijgen.'

Werven op lokaal niveau

Dat laatste moet per locatie bekeken worden. 'We moeten het doen met de lokale gemeenschap', vertelt Schimmel. 'Een voorbeeld: in Hoevelaken zitten veel forenzen, daar komen we moeilijk aan brandweerlieden. Een paar kilometer verderop in Kootwijkerbroek hoeven we maar rond te vragen en we hebben er zo weer meer bij.'

Waar dan ook in de regio: er wordt altijd gezorgd dat de brandweer op tijd naar een melding is. Schimmel: 'Als het nodig is, staat er snel genoeg een brandweerwagen op de stoep.'