Gebiedsverbod voor raddraaiers in Nijmeegse wijk Hatert

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is klaar met de overlast in de wijk Hatert. Het gaat om drugshandel, intimiderend gedrag en geschreeuw van veelal jongeren. Met een nieuwe maatregel kan de burgemeester raddraaiers vanaf nu gebiedsverboden opleggen in een specifiek deel van de wijk.

Vooral rond het Cruyff Court aan de Couwenbergstraat is er sprake van ernstige overlast. 'Het gaat om een groep van 18 jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud, maar ook over een enkeling die wat ouder is. Deze groep is al enige tijd geleden gewaarschuwd dat ze in beeld is bij politie en gemeente', stelt Bruls in een verklaring.

De groep jongeren krijgt bij wangedrag eerst een waarschuwing. 'Daarna wordt er meteen bekeurd en reikt de politie naast een bekeuring ook een verblijfsontzegging uit, variërend van 2 tot 12 weken', aldus de gemeente.

De overlast is er al jaren, maar met deze maatregel hoopt Bruls meer veiligheid te creëren in de wijk. 'Er is op deze plaats sprake van hardnekkige overlast. Ik wil alle instrumenten benutten om dit, in het belang van de wijk, een halt toe te roepen', vertelt de burgemeester.

Verplaatsing van probleem?

De gemeente houdt eventuele verplaatsingsproblematiek in de gaten. Bruls hoopt dat jongeren niet elders voor overlast zullen gaan zorgen. 'Het gebied waar nu gebiedsverboden kunnen worden opgelegd is vrij groot, inclusief het winkelcentrum naast het Cruyff Court. Er zijn meer gebieden in Nijmegen die aangewezen zijn om zulke maatregelen te nemen', legt een woordvoerder uit.

Daarmee hoopt de gemeente voldoende maatregelen te hebben genomen om overlast de kop in te drukken.