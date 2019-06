Woongroep Het Dagelijks Bestaan start deze zomer met nieuwbouw in Zutphen

'Na drie jaar samen met de gemeente hard gewerkt te hebben aan de planvorming, hebben wij onze omgevingsvergunning binnen om te bouwen in het Emerpark', laat Ingrid Rebel van Het Dagelijks Bestaan weten. Op het terrein moeten 26 woningen en twee bedrijfsgebouwen verrijzen.

Groen licht

Het College van B&W gaf op 11 juni definitief groen licht voor de bouwplannen aan de Weg naar Vierakker. Er komen verplaatsbare woningen, die in een fabriek worden gemaakt. Een klein deel is bestemd voor begeleiders, in de meeste 'tiny houses' komen straks jongeren en stagiaires te wonen. Het gaat om zelfstandige woonruimte, zodat jongeren eraan kunnen wennen op zichzelf te wonen en zich te redden in de maatschappij.

Het dagprogramma, waar elke dag ongeveer dertig jongeren aan meedoen, wil de stichting onderbrengen in het ‘Groene huis’. Dat is een glazen kas waarin men ook biologische groenten, kruiden en bloemen wil gaan verbouwen. In het voormalige 'filtergebouw' van Vitens komt een atelier met leerwerkplaatsen, zoals een kook- en muziekwerkplaats.

Dit gebouw stond op de nominatie voor sloop, maar voor het symbolische bedrag van 1 euro droeg de gemeente dit over aan de stichting.

Toekomstperspectief bieden

Stichting Het Dagelijks Bestaan is in 2008 ontstaan als een kleinschalig initiatief van betrokken burgers in Zutphen. Het doel was jongeren die op de één of andere manier 'vastlopen' binnen het onderwijs, hun gezin of werk door begeleiding weer toekomstperspectief te bieden. In de loop der jaren heeft de stichting bestaansrecht verworven en vindt een constante stroom van jongeren uit Zutphen en omgeving de weg naar Het Dagelijks Bestaan.

