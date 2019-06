Controle voedselveiligheid laat te wensen over

De manier waarop in Nederland de veiligheid van etens- en drinkwaren wordt gecontroleerd schiet tekort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid trekt die conclusie in een rapport dat donderdag is verschenen.

Het ontbreekt de instanties aan een gestructureerde aanpak om opkomende risico's te ontdekken en te beoordelen. Dat leidde er al meerdere malen toe dat de risico's niet voldoende in beeld werden gebracht of zelfs te laat werden ontdekt, met de verspreiding van ziekten tot gevolg.

Volgens de onderzoekers richt de voedselsector zich vooral op bekende risico’s die zich in het verleden hebben voorgedaan.'Door veranderende omstandigheden kunnen voedselveiligheidsrisico’s zich echter in een andere hoedanigheid voordoen of in ernst toenemen', stelt de raad.

Meerdere incidenten

Nederland kreeg de afgelopen jaren te maken met meerdere incidenten in de voedselbranche: zo werd er salmonella aangetroffen in gerookte zalm, ontstond er een schandaal met paardenvlees dat werd verkocht als rundvlees en was er een nieuwe uitbraak van Q-koorts. Bovendien was er de fipronilcrisis, die ook grote delen van Gelderland trof.

Volgens de Onderzoeksraad is een 'steviger' veiligheidssysteem noodzakelijk om opkomende risico's vooraf goed te kunnen inschatten en tijdig te kunnen ingrijpen.

'Wanneer incidenten zich voordoen, is het van belang dat signalen sneller en beter worden herkend en opgepakt', luidt het advies in het rapport. Binnen de huidige werkwijze is de signalering en beoordeling van opkomende risico's volgens de raad versnipperd.

