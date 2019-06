Club blijft dicht vanwege drugshandel

De bezwarencommissie van de gemeente West Betuwe heeft de gemeente in het gelijk gesteld als het gaat om de sluiting van Club Rodenburg in Beesd.

De gemeente heeft de uitgaansgelegenheid in Beesd maart dit jaar gedwongen gesloten omdat er door bezoekers drugs werd verhandeld. Ook waren er volgens politie en gemeente meerdere geweldsincidenten.

Eigenaren stappen naar de rechter

Mede-eigenaar Janice Bronk zegt dat ze nu naar de rechter stapt. Ze vindt dat de bezwarencommissie te eenzijdig naar de kwestie heeft gekeken. 'Ze gooide het weer op de Opiumwet en that's it', vertelt ze. 'We hebben ook een convenant', ze doelt daar mee op afspraken die de club in 2016 heeft gemaakt met de politie en de toenmalige gemeente Geldermalsen.

De club heeft altijd de stelling ingenomen dat er steeds is gestreefd naar maximale veiligheid binnen en rond de club en dat de club daar flink wat energie in heeft gestoken. De gemeente kwam in actie nadat eind vorig jaar in de club pillen werden aangeboden aan een undercover agent.

