'Vertekend beeld' door onderzoek naar Laborijn

Uit het onderzoek van Bureau Berenschot naar misstanden bij Laborijn kwam naar voren dat een groot deel van de cliënten zich kleinerend, minachtend en respectloos behandeld voelt.

De Vries heeft vraagtekens bij de opzet van het onderzoek: 'Ik zie dat er een onderzoek is gedaan, ik zie dat daar heel negatief over een publieke organisatie wordt geoordeeld. Ik ben hoogleraar bestuurskunde en dan lees ik dat rapport en dan denk ik: 'Dat kan toch niet'. Dit gaat toch veel te ver.'

Vertekend beeld door enquête

Volgens de hoogleraar is de uitkomst absoluut niet representatief: 'Er is alleen gepraat met een heel klein deel van de cliënten, namelijk met diegenen die een klacht hadden ingediend. En dan is het niet zo verwonderlijk dat je ook negatieve resultaten krijgt. Er is met 12 personen gepraat en er wordt gedaan of dat representatief is voor het hele klantenbestand.'

Maarten Daam sprak op Radio Gelderland met Michiel de Vries (de tekst gaat verder onder het fragment):

Volgens De Vries hebben veel te weinig mensen de enquête ingevuld: 'Je hebt 2500 cliënten en je krijgt 600 mensen die de enquête willen invullen. En dan blijkt dat diegenen die klachten hebben die wél allemaal hebben ingevuld; dan krijg je natuurlijk een vertekend beeld.'

Voorbeeld

De Vries geeft als voorbeeld dat een klager in het rapport zegt dat er geen mogelijkheid was afspraken te verzetten, zelfs niet bij geboorte of overlijden van een naaste: 'En als je naar de enquête kijkt, helemaal achterin het rapport en helemaal niet vermeld in het rapport zelf, blijkt dat verplaatsen van afspraken in 12 procent van de gevallen niet mogelijk was, dus in 88 procent van de gevallen wel. Dus dat geeft een heel vertekend beeld.'

Foute reactie

De Vries vindt dat de gemeente Oude IJsselstreek te vroeg conclusies heeft getrokken door uit Laborijn te stappen: 'Ik vind dat ze te hoog van de toren blazen door te zeggen 'dit is een slechte organisatie en daar kunnen we niet mee samenwerken.' '

De Vries heeft naar aanleiding van zijn kritiek nog geen contact gehad met onderzoeksbureau Berenschot of Laborijn. Hij is ook niet bang dat één van de partijen een rechtszaak tegen hem aanspant: 'Tot nu toe heb ik alle rechtszaken gewonnen.'

Reactie Bureau Berenschot

In een reactie op de uitspraken van De Vries laat Bureau Berenschot weten dat 'zijn stellingname gebaseerd is op aannames'. Het onderzoeksbureau stelt dat haar conclusies niet louter gebaseerd zijn op de onderzoeksresultaten.

'Deze worden eveneens gebaseerd op gesprekken met klagers, medewerkers, het management van Laborijn, diverse organisaties zoals cliëntenraad, ombudsman en sociaal raadslieden en eerdere (eigen) analyses van Laborijn, waaruit eveneens bleek dat sprake was van problemen met de bejegening', aldus Berenschot.

'Het is jammer dat professor de Vries slechts de elementen in het rapport benoemt, die ook zijn terechtgekomen in de krantenkoppen. De bredere analyse blijft daardoor onderbelicht. De conclusie dat Berenschot naar een negatieve uitkomst heeft toegeschreven raakt kant noch wal', geeft Berenschot te kennen. Het bureau houdt Laborijn naar eigen zeggen een spiegel voor van wat klanten en andere betrokkenen hebben gezegd over de behandeling van klanten door Laborijn. 'En die uitkomst is niet positief. Het Berenschot onderzoek geeft Laborijn een handvat wat beter kan.'

