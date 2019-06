Biomassacentrale zaak voor de provincie, vindt de Arnhemse politiek

Het Arnhemse college wil zijn vingers niet branden aan uitspraken over de wenselijkheid van de komst van de biomassacentrale op het Industrie Park Kleefse Waard (IPKW). Wethouder Jan van Dellen wil opheldering van de provincie in deze kwestie.

door Huibert Veth

'Het dossier is complex', zegt wethouder Van Dellen, die ook de zorgen bij de provincie wil neerleggen die in het lange debat woensdagavond in de Arnhemse gemeenteraad werden geuit. Marianne Mulder sprak in de raad namens Veolia, de bouwer van de centrale. Veel kritische uitspraken van de afgelopen tijd zijn volgens haar onjuist en onterecht. Ze laat weten dat Veolia de CO2-uitstoot de afgelopen jaren al met 50 procent heeft verminderd.

Verder voldoet de biomassacentrale volgens haar aan alle geldende wet- en regelgeving. Van Dellen bevestigt dat het bedrijf zijn werkzaamheden verricht binnen de verleende vergunningen.

'Dan krijgen wij boetes'

'Ten opzichte van de huidige installatie gaat de biomassacentrale 20.000 ton minder CO2 per jaar uitstoten en ruim 44 ton minder stikstof', vervolgt Mulder. Een rookgasfilterinstallatie moet de uitstoot van fijnstof verminderen. De grondstoffen voor de biomassa bestaan volgens Mulder vooral uit takken en toppen van bomen, die vrijkomen bij het beheer van bos, natuur en landschap. 'Hier zit geen vervuild hout tussen. Dan krijgen wij boetes.'

Ook de bewering dat hier bomen voor gekapt worden is volgens haar onwaar. De subsidie van 76 miljoen euro voor de centrale is voor 12 jaar afgegeven. In de tussentijd wil Veolia blijven werken aan duurzamere oplossingen. Mieke Hegge (Partij voor de Dieren) had liever gezien dat de verouderde gascentrale was vervangen voor één met duurzamere standaarden.

'Geen biomassavernietigingswapens'

Gerrie Elfrink (SP) noemt het pervers dat de miljoenensubsidie nu terecht komt bij een Franse multinational. Coen Verheij (PVV) leent een raadseltje van Arjen Lubach: 'Stel: u houdt met een vriend een wedstrijd. De één moet een boom verbranden en de ander moet een boom laten groeien. Wie is er eerder klaar denkt u?' Volgens Verheij moeten 'klimaathysterici' geen 'bos opstokende biomassavernietigingswapens' inzetten als ze de CO2-uitstoot willen reduceren.

Veel fracties vinden de materie, net als het stadsbestuur, te complex om te overzien. Eric Greving (PvdA): 'Als je het tien deskundigen vraagt krijg je tien verschillende antwoorden.' 'Ik weet het niet', zegt Muriël Simonis (GroenLinks). Volgens Steffenie Pape (VVD) is het niet de ultieme oplossing. 'Maar we willen ook stoppen met gas uit Groningen en niet afhankelijk zijn van gas uit Rusland.'

'Intrekking niet uitgesloten'

De kans dat de opening van de biomassacentrale tegengehouden wordt is volgens wethouder Van Dellen klein. De meeste vergunningen zijn volgens hem onherroepelijk. 'Dan moet er wel iets heel drastisch gebeuren, wil dat veranderen', zegt hij.

De provincie bestudeert momenteel wel de binnengekomen bezwaren. Het is volgens Van Dellen nog onduidelijk welke gevolgen dit voor de vergunning heeft. De mogelijkheid tot intrekking is daarbij niet uitgesloten.

'Harde exit'

Van Dellen zegt toe de zorgen van de raad mee te nemen in de gesprekken met de provincie. Zelf wil hij ook weten hoe de provincie tegen de kwestie aankijkt. De gevolgen van een eventuele 'harde exit' zullen volgens hem groot zijn. 'Met een aanzienlijk risico op schadeclaims voor de investeringen die al gedaan zijn.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier