Verkeersinfarct Nijmegen; fans onderweg naar concert Phil Collins

De wereldster staat vanavond in het Goffertpark. Organisator Mojo en de gemeente Nijmegen verwachten zo'n 50.000 bezoekers.

Op Gelderse wegen stond rond 17.20 uur 200 kilometer file. De ANWB meldde even na 16.30 uur op Twitter dat de vertraging op de N326 tussen Wijchen en Nijmegen 40 minuten bedraagt.

Brand hindert verkeer

Op de Energieweg (S100) heeft verkeer, dat daar al vaststaat, mogelijk ook last van een grote brand bij een metaalrecyclingsbedrijf. In grote delen van de stad stinkt het.

Die woedt aan de Nijverheidsweg. De rook trekt niet richting het Goffertpark waar het optreden plaatsvindt.

Ook op de A73 (vanuit het zuiden) neemt de drukte naar Nijmegen toe met bijna 15 kilometer file vanaf Boxmeer (situatie 17.20 uur).

Zie ook: Grote brand bij recyclingbedrijf in Nijmegen

De situatie in Nijmegen rond 16.15 uur, foto TomTom My Drive:

De 67-jarige Engelse zanger werd bekend bij het grote publiek als leadzanger van de band Genesis, eerder was hij de drummer van de band. Inmiddels heeft zijn zoon Nicholas die taak overgenomen.

De Engelsman boekte vooral in de jaren tachtig grote hits, maar zei Genesis in 1993 vaarwel en ging alleen verder. Hij wist zowel solo als met zijn band over hele wereld meer dan honderd miljoen albums te verkopen.

'Kom op tijd naar Nijmegen'

Collins laat het publiek ongetwijfeld meezingen met hits als ‘In The Air Tonight’, ‘Easy Lover’ en ‘You Can’t Hurry Love’ tijdens zijn Still Not Dead Yet Live Tour. Het is voor het eerst in veertien jaar dat Collins het Nederlandse publiek opzoekt.

Onder meer door werkzaamheden aan de Waalbrug krijgen concertbezoekers het advies op tijd naar Nijmegen af te reizen.

De ANWB over de verkeersdrukte:

De eerste fans verzamelen zich op het festivalterrein. Foto: Omroep Gelderland

Het concert is niet uitverkocht. Na Phil Collins speelt volgende week donderdag de band Muse nog in het Goffertpark.

Zie ook: Werk aan Waalbrug speelt concertgangers Phil Collins parten: 'Kom op tijd'