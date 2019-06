Nijmegen maakt zich op voor concert Phil Collins

De 67-jarige Engelse zanger werd bekend bij het grote publiek als leadzanger van de band Genesis, eerder was hij de drummer van de band. Inmiddels heeft zijn zoon Nicholas die taak overgenomen. De Engelsman boekte vooral in de jaren tachtig grote hits, maar zei de band in 1993 vaarwel en ging alleen verder. Hij wist zowel solo als met zijn band over hele wereld meer dan honderd miljoen albums te verkopen.

Verkeersdrukte

Collins laat het publiek ongetwijfeld meezingen met hits als ‘In The Air Tonight’, ‘Easy Lover’ en ‘You Can’t Hurry Love’ tijdens zijn Still Not Dead Yet Live Tour. Het is voor het eerst in veertien jaar dat Collins het Nederlandse publiek opzoekt. Dat publiek moet echter wel op tijd naar Nijmegen afreizen. De organisatie verwacht grote verkeersdrukte, mede door werkzaamheden aan de Waalbrug.

Het concert is nog niet uitverkocht. Na Phil Collins speelt volgende week donderdag de band Muse nog in het Goffertpark.

