Extern onderzoek naar handelswijze oud-wethouder Elburg

Er komt een extern onderzoek naar de rol van SGP-raadslid Jan Polinder in het proces rondom de huisvesting van arbeidsmigranten op 't Harde. Dat kondigde burgemeester Jan Nathan Rozendaal woensdagavond aan in de commissievergadering.

Eerder op de avond bracht Omroep Gelderland naar buiten dat Polinder een deel van zijn werkzaamheden verzwegen heeft. Uit documenten van de gemeente Elburg blijkt dat Polinder verkennende gesprekken heeft gevoerd over de huisvesting van arbeidsmigranten, namens vastgoedondernemer Harry Frens. Polinder had eerder in de commissie en in de raad gezegd dat zijn collega dit dossier behandelt.

Volgens hoogleraar bestuursrecht Michiel de Vries is het per definitie ondenkbaar dat een actief raadslid namens een andere partij onderhandelt met de gemeente.

Niet zomaar conclusies overnemen

Polinder en De Vries staan in dat opzicht lijnrecht tegenover elkaar. 'Ik kan niet zeggen dat de conclusie die de hoogleraar trekt, de juiste is', benadrukte Rozendaal woensdagavond. 'Om de integriteit van dit raadslid te controleren, heb ik een extern bureau benaderd, om de gang van zaken te onderzoeken. Pas daarna kunnen we hier inhoudelijk iets over zeggen.'

De verschillende partijen vinden dit een verstandige keuze van de burgemeester. Oppositiepartijen VVD en Elburg Beleid begrijpen de keuze, maar benadrukken ook dat dit nieuws afstraalt op de rest van de gemeenteraad. 'Misschien is het verstandig dat mijn collega-raadslid nadenkt over zijn positie', sprak Peter van Andel van Elburg Beleid.

Rick van Velthuysen (VVD) riep op tot een debat. 'Het liefst zo snel mogelijk, want dit gaat het hele proces rondom de Graaf Reinoldweg overschaduwen.'

Zie ook: Oud-wethouder Elburg verzwijgt advieswerk: 'Dat is in strijd met de wet'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier