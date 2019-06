Verhoging toeristenbelasting Barneveld uitgesteld

De toeristensector in Barneveld kan weer even rustig ademhalen. Er komt voorlopig geen verhoging van de toeristenbelasting.

door Wim van Amerongen

Het college wil de toeristenbelasting met 0,25 cent per nacht per persoon verhogen naar 1,17 euro. Dit zou op jaarbasis 130.000 euro opleveren. Maar vanuit de sector kwam veel kritiek op de plannen. 'Waarom moeten de recreanten meebetalen aan de tekorten van de jeugdzorg? Dat is meer een taak voor de inwoners van de gemeente Barneveld', laat Eric van Ommen van het toeristisch platform weten in een brief aan de raad.

Oneerlijk

Vanuit de raad zijn ze het eens dat het oneerlijk is om de toeristenbelasting nu al te verhogen. 'Het is beter om de verhoging een jaar uit te stellen. Veel vakantieparken en campings hebben hun boekingen al binnen. De verhoging van de toeristenbelasting hebben ze daarin nog niet kunnen doorberekenen', vond Lukas Scheijgrond van ChristenUnie.

Wethouder André van der Burgwal snapt de zorgen en komt de raad tegemoet. 'We zijn gevoelig voor het pleidooi om het toeristenbelasting een jaar later pas in te laten gaan', laat hij weten. 'De branche is al contracten aangegaan voor komend jaar, dus het is lastig om ze nu nog te belasten met extra kosten.'