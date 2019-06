Man met scootmobiel ontsnapt ternauwernood aan treinongeluk: 'Ik heb mezelf gered'

'Ik was met de scootmobiel aan het rijden en met mijn knie haalde ik per ongeluk het sleuteltje uit het contact terwijl ik op de overweg stond. Ik kreeg hem niet meer aan de gang en ik zag de trein aankomen en dacht alleen maar: wegwezen.' Hans Lagerweij uit Ede ontsnapte dinsdagmiddag ternauwernood aan een treinongeluk aan de Goorsteeg in Ede.

Door: Sander Maassen van den Brink

Lagerweij is woensdag nog aan het bijkomen van zijn ontsnapping. Hij weet nog precies wat er gebeurde. 'Ik was met de scootmobiel aan het rijden en heb mijn sleuteltje altijd aan een koord. Soms raak ik met mijn knie dat koord en gaat het sleuteltje eruit. Dan slaat de scootmobiel dus af. Ik kreeg hem niet meer aan de gang', zo vertelt de Edenaar over het moment waarop hij een spoorwegovergang passeerde.

'Afschuwelijk moment'

De inwoner van Ede zag juist toen een trein naderen. 'Op dat moment dacht ik alleen maar: wegwezen.' Door een dwarslaesie gaat dat alleen niet zo makkelijk bij Lagerweij. 'Ik ben eruit gestrompeld. Ik heb een paal vastgepakt en vervolgens nam de trein mijn scootmobiel mee. Het was een afschuwelijk moment. Maar ik heb mezelf gered en daar ben ik dankbaar voor. Op zo'n moment kan je dus meer dan je verwacht.'

Omstanders hielpen Lagerweij vervolgens op een stoel en de Edenaar werd met de ambulance naar huis gebracht. 'Ik heb nog wel de machinist een hand kunnen geven. Het was voor hem ook schrikken.'

Bezoek thuis

Eenmaal thuis was het voor Lagerweij bekomen van de schrik. 'Dat is best vervelend als je alleen woont. Maar gister en vandaag is er wat familie langs geweest, dan kan je toch even je verhaal kwijt. Al heb ik niet zoveel zin om erover te praten.'

De scootmobiel is voor de Edenaar niet meer te gebruiken, maar dat vindt hij niet het ergste. 'Die is verzekerd en ik krijg snel een scootmobiel te leen.'

