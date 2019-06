Oost Gelre geeft 180.000 euro subsidie aan Boogie Woogie

De muziekschool vroeg aan de gemeente een subsidie van 203.000 euro, maar die laatste 30.000 euro wordt niet aan Boogie Woogie toegekend. Dat geld is bedoeld voor pop- en lichte muziek, maar de gemeente wil dat geld beschikbaar stellen voor de gezamenlijke muziekverenigingen van Oost Gelre.

Boogie Woogie in cultuurkwartier

In 2022 moet Boogie Woogie onderdeel worden van het cultuurkwartier. Dat is het project om in het gebied tussen twee leegstaande winkels aan de Wooldstraat en muziekschool Boogie Woogie een complex van bioscoop, bibliotheek en muziekcentrum te maken. Compleet met veel groen, een verdiepte parkeerkelder en vrijstaande woningen..

De gemeente Winterswijk is inmiddels akkoord met een businessplan van Boogie Woogie, waarin een vraaggericht beleid het uitgangspunt is. De gemeente Oost Gelre is dus ook in grote lijnen akkoord, maar de gemeente Aalten stelt onomwonden dat de bijdrage aan Boogie Woogie niet meer zal zijn dan 80.000 euro per jaar. Uit onderzoek is gebleken dat Boogie Woogie voor de muziekverenigingen in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk onmisbaar is.

