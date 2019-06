NEC begint volgende week weer, maar heeft nog altijd geen nieuwe trainer

Over zeven dagen staat de eerste groepstraining gepland op sportpark De Eendracht in Nijmegen, maar NEC zit nog zonder hoofdtrainer. Het trio Ron de Groot, Adrie Bogers en Rogier Meijers leidde de Nijmeegse club alsnog naar de play-offs na een rampzalig seizoen. Maar in de play-offs werd NEC direct uitgeschakeld door RKC Waalwijk dat later zelfs promoveerde.

Moeilijke fase

Voor NEC is het uithuilen en weer opnieuw beginnen. Voor het derde opeenvolgende seizoen zijn de tegenstanders Helmond Sport, Volendam en MVV. 'Dat voel je, we moeten een flinke stap terug', weet Van Schaik die naast algemene zaken voorlopig ook nog technische zaken in zijn portefeuille heeft. 'Twee jaar lang hebben we volle bak geprobeerd terug te komen. Dat is niet gelukt en dan kom je in een hele moeilijke fase.'

Rust

Wie NEC moet proberen terug te krijgen op het hoogste niveau, is nog altijd onduidelijk. 'We kunnen in elk geval beginnen', wijst Van Schaik op twee gediplomeerde trainers binnen de club (De Groot en Bogers, red.). 'Zij zijn zeker een optie, ik sluit niets uit. Het geeft in elk geval wat rust. Tegelijkertijd hebben we ook een lijstje met externe kandidaten waar we mee praten. Nee, we hebben geen voorkeur. Ik verwacht binnen een paar dagen duidelijkheid.'

Broekriem aantrekken

Door de komst van de nieuwe hoofdsponsor Klok Groep kan NEC de inkomsten volgens Van Schaik stabiel houden. Maar een extra financiële impuls is niet mogelijk. 'Nee, het gaat een hele uitdaging worden dit seizoen. Deze geweldige sponsor zorgt wel voor een fundament. Het is een begin van een nieuwe periode voor NEC. Maar het geeft ons niet meer mogelijkheden. We moeten echt de broekriem aantrekken en NEC gezonder gaan maken', besluit Van Schaik.