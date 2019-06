UPDATE | Meerdere avondvierdaagsen afgelast door naderend noodweer

Op diverse plekken in de provincie zijn avondvierdaagsen en andere wandeltochten van woensdagavond afgelast door het verwachte noodweer.

Zo gaat de avondvierdaagse van de Jan Ligthartschool in Arnhem niet door. Leerlingen van de basisschool zouden rond 18.00 uur gaan wandelen, maar de organisatie acht dat niet verantwoord nu er rond dat tijdstip onweer wordt verwacht.

In Lunteren is de tweede etappe van de wandeldriedaagse afgelast. 'Bij onweer is het onverantwoord om te lopen en de etappe van woensdag wordt dan ook afgelast', schrijft de organisatie. De wandeling van donderdag gaat vooralsnog gewoon door.

De organisatoren van de avondvierdaagse in Elst hebben de wandeling voor woensdagavond ook afgelast. 'Door het verwachte onweer en hagelbuien vinden wij dit de meest verstandige beslissing', laat het bestuur weten. 'We hopen op begrip en gaan morgen weer vrolijk van start.'

'Geen risico nemen'

In Elspeet wordt ook niet gewandeld. 'Het is voor ons onvoldoende goed in te schatten wat het weer gaat doen vanavond. We willen daarom geen risico nemen', schrijft de organisatie.

In Harderwijk hebben meerdere scholen van de stichting VCO besloten om vanavond niet te gaan lopen. En ook in Apeldoorn kunnen ouders hun kinderen weer ophalen, want daar gaat het ook niet door.

Ook in Westervoort gaat de wandeling niet door.

Onweer, hagel en windstoten

Het KNMI heeft voor woensdagavond code geel afgegeven voor onder meer Gelderland. De waarschuwing geldt tot 24.00 uur. Er worden onweersbuien met hagel en zware windstoten verwacht.

