Stichting Jeugddorp de Glind zoekt gezinshuisouders

Stichting Jeugddorp De Glind zoekt professioneel opvoeders die een gezinshuis willen runnen in Jeugddorp De Glind.

Wat is er mooier dan bijdragen aan de ontwikkeling van een kind? Een getraumatiseerd kind helpen om de wereld weer enigszins te vertrouwen. Ontregeld gedrag door jouw aanwezigheid in het leven van een kind positief ombuigen naar ontwikkeling en ontplooiing. Als dit je aanspreekt, én je wilt niet (meer) in een kantoorbaan werken, dan is het bestaan van gezinshuisouder iets voor jou. Een vrij en betekenisvol beroep.

Wie ben jij?

Jij hebt hart voor jeugd en een ondernemend karakter. Je wilt met je gezinshuis bijdragen aan de toekomst van kinderen, jongeren en jong-volwassenen. Door je in het Jeugddorp te vestigen ga je ook bijdragen aan een dorpsgemeenschap met veel aandacht voor kinderen en veel voorzieningen.



Jij bent, alleen of samen met je man/ vrouw/ vriend(in)/ zus/ broer, een energieke en bekwame opvoeder die:

Jeugdigen perspectief wil en kan bieden

Passie heeft voor onze doelgroep en stevig in zijn schoenen staat

Zelfstandig ondernemer wil zijn binnen een franchise (wij werken hiervoor samen met Gezinshuis.com)

Het belang ziet van de dorpsgemeenschap (voor de kinderen, maar ook voor jouzelf als gezinshuisouder/bewoner) en het een uitdaging vindt om samen een Jeugddorp te vormen

Ervaring heeft in zorg voor de jeugd

Een pedagogische of sociaal maatschappelijke Hbo-opleiding heeft afgerond of bereid is die te gaan volgen

Als gezinshuisouder in De Glind heb je:

De zorg voor 3-6 kinderen/jongeren met een complex, uitdagend ontwikkelingsprofiel

Een afwisselend bestaan: zinvol, met veel vrijheid

Een groene leefomgeving met veel voorzieningen; het Jeugddorp

Een franchise waarbinnen je eigenstandig vorm geeft aan je gezinshuis

Ruime en mooie huurpanden (nieuwbouw, direct geschikt als gezinshuis)

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is 24-uursopvang van uithuisgeplaatste kinderen. In een gezinshuis wonen 3 tot 6 kinderen in een gewoon gezin in een gewoon huis. De gezinshuisouders als vaste basis en de kleinschaligheid maken een gezinshuis tot dé plek waar kinderen die al heel veel hebben meegemaakt, kunnen herstellen en ontwikkelen. Bij ons zijn gezinshuisouders zelfstandig ondernemers binnen een franchise.

Wat is Jeugddorp De Glind?

Jeugddorp De Glind is een gewoon, klein en groen dorp, vlakbij Amersfoort, met zo’n 650 inwoners. Bijzonder aan het dorp is dat er decennialang uithuisgeplaatste kinderen worden opgevangen in gezinsverband. 1 op de 6 huishoudens vangt kinderen op. Op dit moment zijn er 25 professionele gezinshuizen. Gezinshuisouders en gezinshuiskinderen maken daardoor deel uit van een groter geheel. Tegelijkertijd doet de kracht van het gewone leven zijn werk – het merendeel van het dorp is niet werkzaam in de jeugdhulp-, maar wel in een kleinschalige, overzichtelijke setting met veel kennis, ervaring en voorzieningen. In het dorp zijn verschillende zorgaanbieders actief.

Wie zijn wij?

Stichting Jeugddorp De Glind is een jonge, flexibele, servicegerichte netwerkorganisatie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een complexe ontwikkelvraag. Een zorgaanbieder nieuwe stijl die uitgaat van het perspectief van de jeugdige en hem of haar maatwerk levert.

We stellen vanuit de leefgebieden wonen, leren/werken en vrijetijd mét de jeugdige een passend totaalpakket samen. Bijzonder aan onze aanpak is de aandacht voor en de aanwezigheid van een 4e leefgebied: de dorpsgemeenschap. Dat is de kracht van het Jeugddorp. Ons motto is dan ook: je hoort erbij en je doet mee!

Interesse of twijfel? Laat van je horen!

Heeft het vak van gezinshuisouder je interesse? Dan komen wij graag met je in contact.Twijfel je nog of het bij jou/jullie past? Neem ook dan contact met ons op, we vertellen je graag meer over het vak van gezinshuisouder en over Jeugddorp De Glind, zodat je daarna je afweging kunt maken of je wilt solliciteren.

Voor meer informatie over Gezinshuisouders klik hier of reageer hieronder!