Politie stuit op groot drugslab in Haaften

De politie is in Haaften bezig met de ontmanteling van een drugslab. Dat is dinsdag aangetroffen in een loods aan de Heerkensdreef. Het terrein is afgezet.

Agenten doen onderzoek in de loods. 'We hebben zowel drugs als drugsafval gevonden', licht woordvoerder José Albers van de politie toe. Volgens haar gaat het om duizenden liters, waarschijnlijk amfetaminen.

Niemand aanwezig

Aanhoudingen zijn niet verricht. Toen agenten het in de loods in Haaften verborgen drugslab vonden, was er volgens Albers niemand op het terrein aanwezig. Het drugslab was op dat moment niet in werking.

Of de politie is getipt, wil de woordvoerster in het belang van het onderzoek niet zeggen.