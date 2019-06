MH17-nabestaande tevreden met vervolging vier verdachten

'Het was weer een indrukwekkende aangelegenheid. Er is een goede stap gezet: in eerst aanleg leek het erop dat er alleen vier namen bekendgemaakt zouden worden, maar nu worden die ook echt aangeklaagd', stelt Bats tevreden vast.

Het internationale onderzoeksteam JIT maakte dinsdagochtend voor nabestaanden en in de middag voor de pers bekend dat ze vier personen voor de rechter gaan brengen. Het gaat om Igor Girkin, de 'minister van defensie' van rebellenrepubliek Donetsk, zijn plaatsvervanger en hoofd inlichtingendienst Sergey Dubinskiy, plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst Oleg Poelatov en de Oekraïense commandant in het veld Leonid Chartsjenko.

Rechtszaak begint in 2020

De rechtszaak begint in maart volgend jaar. De kans dat de vier verdachten dan daadwerkelijk in de beklaagdenbank zullen zitten, is klein. 'Ik heb niet de illusie dat de heren echt aanwezig zullen zijn. Maar dat hoeft ook niet om veroordeeld te worden', meent Bats.

Dat hij eindelijk de gezichten zag van de mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor moord op zijn zoon, was indrukwekkend. 'Er is natuurlijk al veel voorbijgekomen in het nieuws hierover, dus het was niet geheel vreemd. Maar het is goed dat we dit punt nu bereikt hebben.'

De rest van de dag laat hij het nieuws bezinken. 'Ook al is het vijf jaar geleden, dit heeft nog steeds impact.'

