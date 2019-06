Donateurs redden openluchtzwembad Steenderen

Het openluchtzwembad in Steenderen is voor de komende jaren weer gered. Dankzij een succesvolle donateursactie kan het zwembad voorlopig open blijven. Het zwembad draait volledig op vrijwilligers.

Omdat het bad geen subsidie meer krijgt van de gemeente Bronckhorst, is vorige maand een donateursactie gehouden om toch structureel geld te krijgen. Ongeveer 30 vrijwilligers zijn in Steenderen en omliggende dorpen in de maand mei langs de deuren geweest.

Verslaggeefster Lonneke Gerritsen in het zwembad in Steenderen:

Het zwembad leeft

Nicole Koekkoek, bestuurslid van het zogeheten Burgemeester Kruijffbad, is blij met het resultaat: 'We hebben in totaal ruim 27 honderd euro per jaar erbij gekregen van donateurs. In aantallen hebben we er ongeveer 200 donateurs bij gekregen, dus het zwembad leeft hier wel.'

Het geld is vooral nodig voor groot onderhoud. 'Het bad moet onder andere opnieuw geschilderd worden, dat alleen al is een flinke kostenpost'. Voor de komende jaren is er genoeg geld, 'maar we willen over 40 jaar ook nog bestaan, dus extra donateurs zijn altijd welkom'.

Mooi weer

Deze week wordt er een zwemvierdaagse gehouden in het openluchtzwembad van Steenderen. Het aantal inschrijvingen is goed, mede dankzij het mooie weer. Dat levert natuurlijk ook weer inkomsten op. 'Ja deze week is super en zo'n zomer als vorig jaar is helemaal top', zegt Nicole Koekkoek vrolijk: 'Maar het is en blijft Nederland hè, dus je weet het nooit...'