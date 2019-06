Sollicitatietour voor werkzoekenden in Ede

Dinsdag is een sollicitatietour in Ede. Werkzoekenden krijgen tips en inspiratie om zichzelf goed in de spotlight te zetten.

Spreker Pieter Vermeer is aanwezig om werkzoekenden nieuwe inzichten te geven om effectief te netwerken en zo hun kans op een nieuwe baan te vergroten. Wethouder Hester Veltman opent deze sollicitatietour, georganiseerd door Stichting DeBroekriem, een netwerkorganisatie voor en door werkzoekenden.

Na de plenaire aftrap door wethouder Hester Veltman vertelt Annemieke Methorst, HR-manager bij DeBroekriem, over het ontstaan en de meerwaarde van DeBroekriem. 'De Broekriem is een netwerkorganisatie voor en dóór werkzoekenden. Met onze netwerkbijeenkomsten, georganiseerd door werkzoekenden zelf, werken deelnemers actief aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk en vergroten zij hun sollicitatievaardigheden. Want zeker als je een baan zoekt, is het belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen en jezelf goed te profileren. Daar dragen wij op deze manier graag aan bij', aldus Methorst.

Jezelf in de spotlight zetten

Deze sollicitatietour staat in het teken van netwerken. Er wordt stilgestaan bij de populariteit van netwerken, welke netwerken interessant zijn, hoe je ervoor zorgt dat je ‘onthouden’ wordt en welke rol lichaamstaal hierbij speelt. Werkzoekenden kunnen in een vertrouwde omgeving oefenen en hun netwerk ter plekke uitbreiden.

Spreker Pieter Vermeer: 'Netwerken is een waardevolle vaardigheid om nieuwe contacten te leggen om je uiteindelijk naar een baan toe te leiden. Maar hoe maak je contact? Hoe krijg je iemand zo ver dat hij of zij tijd voor je maakt en wat ga je vragen om het gesprek zinvol te maken? In deze interactieve workshop krijgen werkzoekenden voor al deze vragen handreikingen en gaan we met de groep meteen aan de slag.'

Locatie en aanmelden

De sollicitatietour vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 van 19.30 tot 21.00 uur bij het Raadhuis, Bergstraat 4 te Ede. Deelname is gratis, maar aanmelden is een vereiste en kan via https://www.debroekriem.nl/event/sollicitatietour-ede/