Zeepkisten waardige vervanger voor Lievelde

'Het betekent voor de omgeving een gezellige middag met wat leuks om naar te kijken', vertelt Lisette Hissink van de organisatie van de zeepkistenrace. 'De jeugd is wel op de kermis te vinden, maar we willen ze wat leuks bieden. Dat doen we op deze manier.' Jong en oud waagde zich met wisselend succes aan het uitdagende parcours. 'De stuurinrichting deed het niet meer, dus we konden niet sturen', vertelt deelnemer Johannes Weenink. 'Gelukkig zaten er wel remmen op, want die hadden we nodig.'



Na het stoppen van het Wolcorso, waar sinds 1984 diverse grote en kleine wagens aan meededen, is de zeepkistenrace inmiddels uitgegroeid tot een waardige vervanger waar ook actuele onderwerpen voorbij komen. 'Er zijn allerlei ludieke thema’s', vertelt Hissink. 'Het buitengebied van Lievelde heeft net glasvezel gekregen, dus daar is een wagen aan geweid. Het zijn gewoon allemaal gekke dingen.'