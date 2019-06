Varsselder niet gehoord bij aanpassing N817

Inwoners van Varsselder voelen zich niet gehoord in de plannen van Oude IJsselstreek en de provincie voor de Oude IJsselweg N817 tussen hun dorp en Ulft. Het voornemen is om een fietssluis te plaatsen als overgang en de Varsselderseweg in te richten als ontsluitingsweg, maar ruim tweehonderd mensen hebben met de ondertekening van een petitie aangegeven niks te zien in de plannen.

'We hebben wel met de gemeente gepraat, maar het heeft niet tot veranderingen geleid', vertelt Joris ten Have, initiatiefnemer van de petitie namens dorpsbelangenvereniging VDVV. 'Dat is wat we nu voor elkaar willen krijgen, om een veilige toekomst voor de jeugdige groepen te krijgen en een veilig alternatief voor de Varsselderseweg.'

Momenteel ligt een verkeersbesluit ter inzage om een rotonde te realiseren tussen de ontsluitingsweg en Het Goor bij Ulft. In de huidige plannen wordt een fietssluis geplaatst als oversteek over de Oude IJsselweg bij de Hoofdstraat, die wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 'Een fietstunnel of –brug is qua kosten misschien wel een brug te ver', aldus wethouder Ria Ankersmit, die aangeeft dat de provincie kijkt naar meerdere mogelijkheden. 'We maken het samen met de provincie al veiliger dan het nu is. De vraag vanuit Varsselder zit met name in het leefbaarheidsverhaal, de koppeling tussen Ulft en Varsselder.'



De directeur van basisschool Pius X in Varsselder is het daar niet mee eens. 'Wij zijn niet blij met de plannen die er nu liggen', aldus Lianne ter Steeg, die de gestarte petitie steunt. 'De weg van en naar school moet gewoon veilig zijn.'

Ook Ten Have zet met name vraagtekens bij de verkeersveiligheid. 'Wij willen dat de plannen terug naar de tekentafel gaan en dat we met elkaar, mét de provincie aan tafel, gaan praten. We willen een beter en veiliger alternatief dan er nu ligt.' Ankersmit geeft aan dat de zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van het verkeersbesluit voorlopig niet worden behandeld. 'Dat gaan we na de zomerperiode beantwoorden en ter inzage leggen', aldus de wethouder.