Werk aan Waalbrug speelt concertgangers Phil Collins parten: 'Kom op tijd'

Kom donderdag met de trein naar het concert van Phil Collins of vertrek op tijd als je met de auto komt. Dat is het advies van concertorganisatie Mojo en de gemeente Nijmegen om verkeersdrukte in de stad zoveel mogelijk te beperken. Vorige week, rondom het concert van Bon Jovi, had zelfs het centrum van Arnhem last van het verkeer naar Nijmegen.

Het werk aan de Waalbrug speelt concertgangers onvermijdelijk parten. De bereikbaarheid van Nijmegen is er al door beperkt, en dan willen er ook nog meer dan 50.000 mensen in één keer de stad in.

'Bij Bon Jovi was de piek vlak voor het concert, iedereen kwam in één keer de stad in. Het was slecht weer en op andere plekken waren ook veel files. We adviseren dan ook: kom op tijd', aldus een woordvoerder van de gemeente Nijmegen.

Extra parkeerplekken

Voor het concert van Phil Collins zijn extra parkeerplekken ingericht aan de randen van de stad, onder andere aan de Staddijk, vanwaar pendelbussen naar het Goffertpark vertrekken. 'Dat zorgt voor spreiding door de stad.'

De ANWB verwacht echter net zo'n drukte als vorige week. 'Zelfde laken een pak', reageert Dennis Mooij. 'Er wordt op de Waalbrug gewerkt. Dan krijg je dit. Bij concerten in het Goffertpark gaat het eigenlijk altijd mis, meer dan bij het Gelredome. Je moet gewoon de stad in.'

Terrein middenin de stad

Concertorganisatie Mojo kan dat alleen maar beamen. 'Je werkt met een terrein middenin de stad. Daar is niet zoveel aan te doen. En na het concert wil iedereen in één keer van het terrein af en weg.'

Na Phil Collins deze donderdag speelt Muse volgende week donderdag nog in het Goffertpark.

