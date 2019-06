Ding-dong: 'Heeft u een hond?'

Wie een hond heeft, moet daar vaak belasting voor betalen. Maar hoe word je gecontroleerd en gebeurt dat ook? Volgens mensen die onze enquête over hondenpoep en -belasting invulden, is dat lang niet altijd het geval.

door Bastiaan van Blokland

Uit ons onderzoek (dat voor bijna 90 procent werd ingevuld door mensen die hondenbelasting betalen), blijkt dat zo'n twee derde van de ruim 2800 respondenten de afgelopen jaren geen controleur aan de deur heeft gezien. Maar dat wil niet zeggen dat de controleur niet is langsgekomen.

Amper controle?

De controle in Renkum lijkt daarbij wel degelijk aan de lage kant (of de controleur kwam altijd nét op het verkeerde moment), want daar zegt maar liefst 82 procent in de voorbije jaren nooit een controleur te hebben gezien.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de heffing van de belastingen is uitbesteed aan De Connectie, die dit soort taken ook voor Arnhem, Rheden en Rozendaal uitvoert. Maar of er ook minder gecontroleerd wordt, kon zij niet zeggen.

Al sinds de middeleeuwen

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor de belastingregeling helemaal af te schaffen. Maar waarom is deze ooit ingevoerd?

De hondenbelasting is een erg oude belasting en wordt sinds het einde van de middeleeuwen geheven. Oorspronkelijk was de maatregel onder meer bedoeld om hondsdolheid tegen te gaan en het aantal dieren te beperken dat kon gaan rondzwerven. Honden waren toen nog vooral werkdieren.

Ook zouden de opbrengsten worden gebruikt om de armen te voeden. Het kwam in de algemene pot, zeg maar. En zo is het tot op de dag van vandaag: de opbrengsten zijn niet 'geoormerkt' en vallen binnen de algemene middelen.

'Niet meer van deze tijd'

In Maasdriel werd het tarief donderdag gehalveerd, in Westervoort gaat de gemeente het tarief omlaag brengen per 2020 en in Ede gingen onlangs stemmen op om de regeling geheel af te schaffen. Het argument is in veel gevallen: 'het is niet meer van deze tijd', of de politiek wil de belasting meer in lijn brengen met de kosten die de gemeente maakt, zoals in Westervoort.

Maar daar zit meestal nog een onderliggende reden onder: handhaving. Want wie een regel instelt, wordt ook geacht die na te leven. Bij hondenbelasting betekent handhaving dat je controleurs langs de deuren stuurt. Dat is arbeidsintensief en weegt niet altijd op tegen de baten, dus afschaffing is in zo'n geval geen gek idee.

Kattentaks

Ook het argument dat het oneerlijk is tegenover andere dierenbezitters komt veelvuldig terug in onze enquête. Want waarom bestaat er geen belasting voor je kat?

Al zouden gemeenten het willen, ze mogen geen kattenbelasting, omdat dit zo is vastgelegd in de wet. De Gemeentewet noemt expliciet alleen honden. Een taks voor de hond is een uitzondering die voor de viervoeter is gemaakt. Daar ligt weinig ruimte voor verandering.

De Hoge Raad oordeelde bovendien jaren terug dat dit zo mag: 'Het heffen van hondenbelasting voor de algemene middelen niet in strijd met het discriminatieverbod'.

