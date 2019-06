Babynieuws! Wolvenpaar op de Veluwe heeft drie welpen

Een terreinbeheerder heeft beelden gedeeld met de provincie waarop de jonge wolven te zien zijn. Een camera-val op het terrein heeft de dieren vastgelegd. Daarmee is er voor het eerst in zo'n 200 jaar een roedel in de Benelux, stelt Wolven in Nederland.

Drie welpen rond watertje

'Prachtig, super om te zien.' Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland en tevens Zoogdiervereniging is onder de indruk van de beelden. 'De drie jonge wolven komen voorbij in beeld, half spelend half ontdekkend bij een watertje,' vertelt Lelieveld.

Volgens hem blijven het territoriale dieren die vooral bezig zijn met het jagen op wild in het gebied en zijn de dieren niet geïnteresseerd in mensen. Nog altijd geldt voor recreanten in het gebied: 'Blijf op de paden, wolven vluchten als ze mensen zien.'

Beluister hier de reactie van Lelieveld: (tekst gaat verder na de audio)

Van twee naar vijf wolven

De provincie Gelderland is al een tijd versneld bezig met een actieplan dat ze samen met boeren, terreinbeheerders opzetten. In dat plan moet komen te staan welke maatregelen er door de provincie genomen kunnen worden nu er meerdere wolven op de Noord Veluwe gevestigd zijn.

In het gebied stijgt het aantal wolven nu van twee naar vijf wolven. Naast wildbeheer bekijkt de provincie ook wat voor consequenties de komst van de roedel heeft voor inwoners, recreanten, boeren en schapenhouders in het gebied.

Ga niet op zoek

De plek waar de filmbeelden zijn gemaakt, wordt niet bekend gemaakt. Dat is om te voorkomen dat mensen op zoek gaan naar de jonge wolven. Terreinbeheerders roepen het publiek op om de dieren met rust te laten en de natuur niet te verstoren.

