Lionsclub Hattem bestaat 25 jaar

Oogzorg

Het eerste, en nog steeds prominente doel, is ‘Sight First’, om te zorgen dat iedereen ter wereld toegang heeft tot primaire oogzorg waarbij de meest basale oogafwijkingen zoals staar, glaucoom, bijziendheid en blindheid worden verholpen. In Hattem staat hiervoor bij de Albert Heijn een box waarmee oud en vreemd geld ingezameld wordt.

De Lions Club Hattem organiseert het komende jaar vier interessante en culturele activiteiten die 100% ten goede komen aan lokale goede doelen. Door het jaar heen vinden er een Rode Wijnproeverij (najaar 2019) en Witte Wijnproeverij (voorjaar 2020) en het Huiskamer Filmfestival (wat begin 2020 alweer voor de 15de keer zal worden gehouden) plaats.

Hezenberg Muziekfestival

In de zomer van 2020 zal in samenwerking met de Rotary Hattem-Heerde het 2de Hezenberg Muziekfestival gaan plaatsvinden. Ook voor deze keer zijn er drie top ensembles geselecteerd zodat de bezoekers op drie verschillende plekken kunnen genieten van een klassieke muziekuitvoering.

Roy Heetkamp is de nieuwe president en heeft er zin in: 'We zijn een ontzettend gezellige club en vinden het fijn om ons allemaal in te zetten voor lokale maatschappelijke activiteiten. Of dat nu is om geld bijeen te krijgen door middel van activiteiten of letterlijk de handen uit de mouwen te steken tijdens NL Doet. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid organiseren we acties om sociaal culturele doelen in Hattem met geld, inzet of kennis te ondersteunen. Zo hebben de afgelopen jaren Zoethout, Stichting de Rode Beer, het Hospice Hattem, De Bongerd maar ook de Oranjevereniging Hattem en muziekfestival ‘New Orleans in Hattem’ op onze steun kunnen rekenen.'

Meer informatie over de club en zijn acties staan op www.hattem.lions.nl en op www.facebook.com/LionsClubHattem.