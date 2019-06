Gezinshuis Samen Verder: 'Wij willen een veilige plek bieden voor de kinderen die hier wonen'

Het dorpje De Glind bij Barneveld telt 140 huizen waarvan 28 gezinshuizen. Achter de voordeuren van deze huizen worden kinderen opgevangen die bijvoorbeeld vanwege gedragsproblemen niet meer thuis kunnen wonen of waarvan de ouders de zorg niet aan kunnen. Om meer kinderen op te kunnen vangen in een gezin wordt er in Nederland maar ook in de Glind gezocht naar meer professionele opvoeders die een gezinshuis willen runnen.

Veel kinderen hebben vaak al op verschillende plekken gewoond voordat ze naar de Glind komen. Saskia en Joost besloten in 2015 ook naar de Glind te komen en startte daar het huis 'Samen verder' 'Wij willen een veilige plek bieden voor de kinderen die hier wonen'. Saskia en Joost hebben 7 kinderen in hun huis in de leeftijd van 3 tot 15 jaar:' Wij kunnen ouders nooit vervangen en dat blijft altijd een gemis, maar we blijven de biologische ouders er altijd wel bij betrekken'.

Kinderen moeten in een gezin op kunnen groeien

De vraag naar gezinshuizen is toegenomen:'In de jeugdwet staat dat het aantal groepen en instellingen afgebouwd moeten worden en dat er meer gezinshuizen moeten komen, omdat het belangrijk is dat kinderen in een gezin op moeten kunnen groeien. Alleen zijn er nog niet genoeg gezinshuizen waar kinderen nu terecht kunnen', laat Anja Brouwer van Stichting Jeugddorp de Glind weten. Saskia en Joost staan dag en nacht klaar voor de kinderen: 'In een gezinshuis zijn wij er altijd voor de kinderen. Bij een instelling werken vaak verschillende mensen met verschillende diensten. Hier hebben de kinderen toch de ervaring dat ze in een gezin wonen'.

Voordat Saskia en Joost besloten te verhuizen naar De Glind woonde ze in Nootdorp waar ze hun eerste gezinshuis startte. Daar kwam de 8 jarige Giandro in het gezin. Hij is mee verhuisd naar de Glind en woont inmiddels 7 jaar bij het stel. 'Saskia en Joost zijn belangrijk voor mij het voelt voor mij wel als thuis, het is niet altijd even leuk maar dat is in een normaal gezin ook weleens zo', vertelt Giandro.

De Glind Radio

Saskia en Joost besloten naar de Glind te verhuizen, omdat daar meer voorzieningen zijn zoals een eigen school, zwembad, voetbalveld en er zijn ook verschillende activiteiten te doen voor de kinderen zoals de Glind Radio. Giandro is één van de jongeren die daar iedere week 1 uur radio maakt. De jongeren hebben beschikking over een vaste studio met alles erop en eraan wat je maar nodig hebt. Giandro: 'Ik vind radio maken heel leuk en ik leer er heel veel van'.

Giandro bij de Glind Radio

Saskia heeft in de afgelopen jaren ook Giandro zien groeien maar ook de andere jongeren: 'Ik vind het heel mooi als ik kinderen hele kleine stapjes zie maken en zeker de kinderen die hier een tijdje wonen en je dan de reacties van ouders krijgt die zeggen: 'Wat mooi dat hij dit al kan'.

