Witte linten, de laatste kilometers Market Garden

De bevrijders konden de brug bij Arnhem niet in handen krijgen. Daardoor mislukte een snel einde aan de Tweede Wereldoorlog. De White Ribbon Mile in september is een wandeling langs de witte linten. Die waren in 1944 gemaakt van parachutezijde en markeerden de vluchtroute van de ruim 2300 geallieerden die het slagveld bij de Arnhemse brug, tegenwoordig de John Frostbrug, overleefden.

De vier samenwerkende gemeenten Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum presenteren deze woensdag het herdenkingsprogramma.

Oversteek naar de Betuwe

Geallieerden trokken in de nacht van 25 op 26 september 1944 langs de witte linten door de uiterwaarden bij Oosterbeek naar de oever van de Rijn om daar over te steken naar de veilige Betuwe. Velen overleefden de tocht niet.

De oversteek was het definitieve einde van de bevrijdingsoperatie, die op 17 september in Zuid-Nederland was begonnen.

Programma

Het Airborneprogramma start dit weekeinde bij het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45, waar het leven in geallieerde en Duitse kampen wordt nagespeeld.

In de komende maanden verschijnen onder andere boeken, stripverhalen, dans- en toneelproducties. In het Airborne Museum in Oosterbeek komen de bekende Britse schrijvers Robert Kershaw en Antony Beevor over hun standaardwerken over de Slag om Arnhem vertellen.

Hoogtepunten van de herdenking zijn het muziekspektakel Bridge to Liberation, de luchtlandingen op de Ginkelse Heide bij Ede en de officiële herdenking op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

