Ontslagen en 50-plusser: Renée gaat de schoolbanken weer in en gooit het over een andere boeg

Na een online zoektocht kwam zij terecht bij de Ambachtsacademie. Bij de academie, die sinds twee jaar bestaat, kunnen werkloze veertigplusser met een uitkering bij een lokale ondernemer in de praktijk een ambachtelijk vak leren. Van glazenier tot rietdekker en van keramist tot fietshersteller. Uit onderzoek van AmbachtNederland (2015) naar de arbeidsmarktbehoefte binnen de totale ambachtseconomie blijkt dat in deze sector in de periode tot 2025 zo’n 450.000 nieuwe vakmensen nodig zijn.

Tweede kans

Elrie Bakker is voorzitter van de Ambachtsacademie en vertelt: 'In de afgelopen jaren zijn er veel mensen met een hogere leeftijd werkloos geraakt. Zoals bij banken of in de detailhandel zijn veel mensen ontslagen. Met grote teleurstelling zitten mensen thuis en weten vaak niet meer wat zij nog kunnen gaan doen.'

Bij de academie krijgt deze groep een tweede kans om zichzelf opnieuw te kunnen ontwikkelen. Ook op een hogere leeftijd kan men het roer omgooien en een jaren lange wens om iets anders te gaan doen in vervulling laten gaan.

'Ik vind het het mooiste om te zien als mensen vanuit een totaal andere beroep dan zij ooit hebben gedaan, nu opnieuw aan de slag gaan en weer levensvreugde vinden en zeggen: had ik dit maar twintig jaar eerder gedaan,' vertelt Bakker.

Maar het is en blijft werk. 'Veel mensen hebben een romantisch idee bij het werken in een creatieve omgeving en werken met je handen. Maar het is niet een hobby je moet wel brood op de plank zien te krijgen.' Vertelt Bakker. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de opleiding gefinancierd en kunnen mensen met behoud van hun uitkering deze opleiding voltooien.

Uitstervend beroep

Inmiddels is Renée Beelen in Nijmegen als leerling aan het werk bij een lijstenmaker. Haar leermeester zit zelf al veertig jaar in het vak. Clemens Coppen: 'Het is een uitstervend beroep maar er zijn nog altijd mensen die een kunstwerk met een mooie lijst aan de muur willen hebben.'

Als leermeester neemt hij Renée mee tijdens zijn werkzaamheden en laat hij haar de kneepjes van het vak zien. 'In het begin moet je nog wel geduld hebben maar het gaat inmiddels goed en ik vind het ook leuk om haar te helpen,' vertelt Coppen.

Renée heeft het als leerling erg naar haar zin bij haar 'nieuwe baan': 'Ik had mij voorgenomen om absoluut niet meer in de administratieve sector te werken en het over een andere boeg te gooien. Als je het maar naar je zin hebt op je werk kom je altijd wel weer op je pootjes terecht.' Haar uiteindelijke doel is om in de toekomst Clemens op te volgen. Na veertig jaar wil hij namelijk ook wel een andere kant op.

Wilt u meer weten over de Ambactacademie? Kijk bij Gelderland Helpt voor meer informatie.

Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland en behandeld vraag en aanbod vanuit Gelderland. Al deze vragen en aanbiedingen vindt u op www.gelderlandhelpt.nl