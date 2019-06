Volgende week mogelijk eerste hittegolf

Het lijkt erop dat we volgende week een aantal snikhete dagen krijgen. Volgens Dorien Bouwman van MeteoGroup is er zelfs kans op een hittegolf. Dat zou de eerste van het jaar zijn.

'Ik zie een heleboel dertigers staan', zegt Bouwman. 'Daaruit kan ik concluderen dat het behoorlijk heet gaat worden.'

De afgelopen dagen was het ook al erg warm in Gelderland, maar die hitte wordt vandaag verdreven door fikse onweersbuien. 'Morgen zitten we in een heel ander soort lucht. Met 20-21 graden is het dan een stuk koeler. Ook is het bewolkt en valt er af en toe regen met mogelijk nog een klap onweer', legt de weervrouw uit.

Hoewel het vrijdag nog niet veel warmer is, laat de zon zich al wel wat meer zien. De dagen daarna loopt de temperatuur steeds verder op. 'Zondag wordt het een graad of 27 en de dagen daarna is het nog warmer.'

