Grensbewoners blij dat tol op Duitse snelwegen niet mag

In Elten, een dorp net over de grens in Duitsland, wordt positief gereageerd op de uitspraak van het Europese Hof om tolheffing op Duitse snelwegen niet toe te staan. De tol die de Duitse regering wil heffen voor niet-Duitse automobilisten druist in tegen het EU-recht.

In de vroege woensdagochtend peilt verslaggeefster Vera Eissink de meningen over het verbod op de tol. De mevrouw van het lokale tankstation in Elten is duidelijk: 'Het had klanten gekost. Het is ook niet rechtvaardig.'

Even verderop bij de bakker spreekt Vera met een aantal mannelijke klanten. Eén van hen verwoordt het zo: 'Tolheffing is niet goed. Het is slecht voor de economie in het grensgebied. Het is helemaal goed geregeld zo.'

Even later krijgt ook de politiek nog een veeg uit de pan: 'Zo horen ze in Berlijn ook eens het is niet alles goed wat ze besluiten.'

Zie ook: Geen tol op Duitse snelweg, oordeelt Europees Hof