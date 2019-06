Zorgen en oud zeer bij buurtbewoners, maar geen bezwaar tegen Obelink

De bezwaren van de buurt van het Arrisveld in Winterswijk, waar Obelink een nieuwe hal wil bouwen, richten zich niet tegen de vrijetijdsmarkt. De grootste zorg betreft de toename van de verkeersdrukte en er is ergernis onder de buurtbewoners dat ze wéér met een nieuw plan worden geconfronteerd.

'Wéér nieuwe plannen, ik ben heel sceptisch', zei een buurtbewoonster dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst bij Palio op het Beatrixpark. 'Het verkeer vormt het grote probleem, de gemeente is nog nooit wezen kijken. Die nieuwe rotonde is een grote fout.'

Dertien jaar

Een buurtbewoner meldt na afloop van de bijeenkomst dat ze al dertien jaar met nieuwe plannen worden geconfronteerd; van een woonwijk tot een gezondheidspark (Park Achterhoek) van 6,5 hectare groot met 'vakantiehuisjes' en hotel. 'Dit wordt de vijfde bestemmingsplanwijziging', aldus de buurtbewoner, die mede een zienswijze heeft ingediend.

Dat beoogde gezondheidspark naast het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is inmiddels van de baan. Op het terrein van 2,5 hectare komt een afgeslankt, aan zorg gerelateerd Park Achterhoek en op het terrein van 4 hectare moet de nieuwe hal van Obelink verrijzen. Daarmee faciliteert Winterswijk een belangrijke werkgever voor de gemeente, die daardoor in Winterswijk blijft en niet verhuist.

Privacy

De onvrede van de buurt lijkt vooral oud zeer te betreffen. De buurtbewoners vrezen voor hun privacy en willen dat er een 'fatsoenlijke' groenstrook komt ter bescherming van de inkijk in de tuin. Een zorghotel van twintig meter hoog is inmiddels van de baan, want dat hotel was gepland op de 4 hectare waarop Obelink de hal voor opslag en distributie van de online goederen wil bouwen.

En die hal wordt niet hoger dan de hal van Obelink aan de Snelliusstraat. 'Die is 15 meter hoog', vertelde directeur Berrie Velthuis van Obelink aan de buurtbewoners. 'Het hoeft niet hoger. Er is echter nog geen plan. Maar we willen er iets moois van maken, er zijn zoveel mogelijkheden.'

'Samen uitkomen'

Velthuis wees naar het prima overleg dat hij heeft met de buurt aan de Misterweg. 'Laten we weer een keer bij elkaar komen, bij ons op het bedrijf. Misschien daarna nog eens, met een kleiner comité. Dat hebben we aan de Misterweg ook altijd gedaan. We willen er samen uitkomen, dat is onze insteek.'

Joachim Tuenter van LOCIS Adviseurs, woordvoerder namens de buurt, zegt de vervolgstappen af te wachten. 'Want er is nog geen plan', verklaart hij. Het streven is eind dit jaar met een ontwerp te komen, om de nieuwe hal in juni volgend jaar gerealiseerd te hebben. 'Een jaar kunnen we nog wel op deze manier verder, maar niet langer', aldus Velthuis.

