Bloggende Betuwse postbode: 'Soms scheren de zwaluwen me over de kop'

door Esther Hendriks

De zon staat hoog aan de hemel, postbode Petra haalt de elastieken van de post. Vandaag loopt ze een wijk in Driel en wij mogen mee. Vorige week was ze nog in Randwijk, Heteren, en Zetten te vinden. Die week daarvoor in Valburg en Arnhem. Weinig postbodes doen dit. Het overgrote merendeel van de postbezorgers loopt een vaste wijk.

Dat is niets voor Petra. 'Ik vind dit geweldig, de verschillende wijken en dorpen zijn zo mooi. Valburg heeft een prachtige kerk en ik ben verliefd op Randwijk, daar is het echt 'ons kent ons'.'

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Dertig kilometer

Tijdens een doorsnee dag legt Petra zo'n dertig kilometer af. Dat doet ze fietsend en lopend. Ook vandaag stapt ze flink door. Met het weer hebben we geluk: 'Vorige week was ik nog zeiknat. Dan krijg ik de post ook niet droog bezorgd.' Al heeft zo'n bui als bloggende postbode ook iets positiefs. 'Dan maak ik een foto van de velden met plassen en een foto van mezelf, dat is wel grappig.'

De foto's plaatst ze samen met een verhaaltje op haar Facebookpagina: iedere dag anders in de ogen van een postbezorger. 'De ene dag scheren de zwaluwen me over de kop, de andere dag steken de koeien over en maak ik een praatje met de boerin.' Ook al heeft haar pagina maar een kleine tweehonderd volgers, volgens Petra krijgt ze reacties vanuit het hele land.