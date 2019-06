Samenwerking Noord Veluwe stopt: 'Maar we blijven samenwerken'

'Ik ben er niet trots op', vertelt Koos Meijer. Als voorzitter van de Regionale Agendacommissie SNV schrijft hij aan de raadsleden dat een themabijeenkomst, die voor dinsdagavond gepland stond, niet doorgaat. 'Het heeft geen zin om dinsdagavond bij elkaar te komen. De kans is groot dat er dan voornamelijk ambtenaren met vragen over hun toekomst zouden zijn. Daar hebben we de antwoorden nog niet op.'

De SNV is zo'n drie jaar geleden in het leven geroepen. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten hadden met de SNV als doel de samenwerking op verschillende gebieden te verstevigen. 'Bij een thema als afvalverzameling ging dat prima', zag Meijer. 'Daar werden gezamenlijke dienstovereenkomsten gemaakt. Maar bij andere thema's, zag je toch vaak dat twee of drie gemeenten niet mee wilden werken. Het verschilde dan per onderwerp welke gemeenten het waren, maar het lukte niet om een gezamenlijke vuist te maken.'

Hij noemt onder meer de A28 en Lelystad Airport als voorbeeld. 'Bij Lelystad Airport wilden niet alle gemeenten een gezamenlijk standpunt innemen. Terwijl bij de werkzaamheden aan de A28 juist de wens bestond om een veel grotere samenwerking aan te gaan, met alle gemeenten tussen Hoogeveen en Nijkerk. Ook daarbij werkte de SNV niet.'

Vijf wilden stoppen

De afgelopen tijd werd de samenwerking binnen de SNV geëvalueerd. 'Daaruit werd steeds duidelijker dat het zo niet verder ging', legt Meijer uit. 'Als je merkt dat iets niet functioneert, kun je twee dingen doen: proberen het alsnog te laten slagen, of ermee stoppen. De zeven colleges hebben allemaal een brief opgesteld, met hun visie voor de SNV. Vijf van die colleges gaven aan er mee te willen stoppen. Alleen Putten en Nunspeet zagen nog mogelijkheden om door te gaan. Maar dan is het wel duidelijk: je kunt beter stoppen.'

Meijer vindt het jammer dat de SNV niet geslaagd is. 'Samenwerking is goed. Door goed samen te werken kun je je doelen beter halen.' Hij benadrukt ook gelijk dat de samenwerking hier niet ophoudt. 'De SNV stopt dan wel, maar de samenwerking gaat door. De gemeenten zullen nu per onderwerp kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat betekent soms een samenwerking met de regio Zwolle, soms in NEO-verband, en soms bijvoorbeeld met Apeldoorn.'

Saillant detail is dat de SNV genoemd werd in de opdrachten van de verkenner, die de provincie Gelderland voor de Noord-Veluwe heeft aangesteld. 'Daar kan nu wel een kruis doorheen. Hij zal zich dus moeten richten op de vraag: hoe nu verder? Het maakt het niet makkelijker.'