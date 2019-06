Het nieuws van dinsdag in vijf minuten

Met vandaag onder meer:

Drie gewonden bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum in Harderwijk gisteravond. Een van hen is aangehouden door de politie. Buurtbewoners vrezen voor hun eigen veiligheid en die van hun kinderen. Want het is niet de eerste keer dat het mis gaat bij het azc in Harderwijk.

Nijmegen heeft de grootste archeologische schatkamer van Nederland. Dit wil de stad graag zo houden en daarom wil de gemeente uitbreiden.

Als het zo doorgaat, zal je over tien jaar bijna geen vlinders meer zien. Vlinderteller Lida van Tongeren denkt dat dit de keiharde realiteit is. De Hengelose maakt zich grote zorgen om het gevleugelde insect en dus komt ze in actie.

