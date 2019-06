Terborg krijgt geen genoeg van 600e verjaardag

Het is zeshonderd jaar geleden dat Terborg stadsrechten kreeg en daar wordt gedurende het jaar 2019 met verschillende evenementen bij stilgestaan. Tijdens het officiële verjaardagsweekend kwamen vierhonderd huidig- en oud-Terborgenaren samen om bij het ontbijt verhalen over de stad te delen.

'Ze zeiden in de buurt dat dit soort dingen niet in Terborg konden', vertelt Frans Miggelbrink, een van de leden van het organiserende comité Terborg600. 'We hebben tot nu toe geweldig laten zien dat het wel degelijk kan in deze mooie stad.'

In totaal kwamen vierhonderd bezoekers af op het stadsontbijt, onder wie oud-Terborgenaren uit Canada en Portugal. 'Het is mooi om oude bekenden weer te zien', vertelt Frans Niesink, hij reisde vanuit Canada af om de 600e verjaardag mee te maken. 'Het is heel apart. De 550 jaar heb ik niet meegemaakt hier, dus de zeshonderd moest wel.'

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Na de officiële aftrap in mei kunnen inwoners van Terborg niet ontkomen aan de verjaardag. Naast het verjaardagsweekend is er een drukbezochte historische tentoonstelling opgezet en ook scholen hebben aandacht besteed aan de geschiedenis van het stadje.

'Er komt nog een wielerronde en een groot openluchtspel', somt Miggelbrink op. 'Er zijn nog tal van activiteiten die er aankomen en ik heb het gevoel dat het ontzettend leeft en dat iedereen er ontzettend goede zin van krijgt.'