Staatssecretaris drukt militaire radar bij Herwijnen door

Volgens de staatssecretaris is de post in Herwijnen nodig voor een betere landelijke dekking. Op het terrein aan de Broekgraaf in Herwijnen was tot 2012 een radarpost van Landelijke Luchtverkeersleiding gevestigd. Een post dus voor de burgerluchtvaart.

Gunstige ligging

De militaire radar in Herwijnen moet de post in Nieuw-Milligen gaan vervangen omdat deze verouderd is. Nieuw-Milligen is volgens de staatssecretaris minder geschikt voor nieuwbouw, omdat deze post niet gunstig ligt voor een goede landelijke dekking. Bovendien bestaan er plannen voor windmolenparken in Flevoland. Deze parken zouden het radarbeeld in Nieuw-Milligen gaan verstoren.

De gemeente West Betuwe, waar de locatie nu onder valt, heeft nog niet op het besluit gereageerd.

