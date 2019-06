Man met meerdere identiteiten opgepakt

De politie in Nijmegen heeft een man aangehouden die bij de Stadswinkel had geprobeerd een burgerservicenummer aan te vragen met een identiteitsbewijs van iemand anders. Dat had hij mogelijk al vaker gedaan, want de man had volgens de politie meerdere identiteiten.

De man had bij de Stadswinkel blijkbaar al wel nattigheid gevoeld, want toen de politie arriveerde was de vogel al gevlogen. Het kostte de agenten daarna ook enige moeite de man te achterhalen. Hij werd gezien op de Oranjesingel, maar nam daar opnieuw direct de benen. Met behulp van omstanders werd hij weer gevonden en na enkele 'klimpartijen' is aangehouden op de Van Schevichavenstraat.

Op het bureau bleek de man bekend te zijn onder meerdere namen. Na controle van zijn vingerafdruk bleek hij ook nog eens gesignaleerd te staan, omdat hij nog acht jaar en acht maanden celstraf uit moest zitten in zijn thuisland, Polen.

Op Instagram schrijft de politie triomfantelijk: 'Zo zie je maar, 'You can run, but you can 't hide!'