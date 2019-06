HAVO-Hattem presenteert alternatief voor derde supermarkt

Niet tegen een derde supermarkt

Klaas van Dieren, voorzitter van de HAVO, wil al wel een tipje van de sluier oplichten. ‘Wij hebben vergevorderde plannen voor een geheel nieuwe locatie voor een derde supermarkt in combinatie met een mogelijkheid tot woon- en of zorginvulling en een parkeergarage. De HAVO is niet tegen een derde supermarkt in Hattem, of dit nu een Lidl, Aldi, Jumbo of wat dan ook is, maar wij zijn tegen de plaats. Een vestiging van een supermarkt op het Algemene Veen strookt niet met de detailhandel structuurvisie, omdat dit een perifere locatie is én de provincie is ook tegen vestiging van een supermarkt op die plek.’

