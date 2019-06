Nijmegen krijgt 13 asowoningen: 'Gemeente heeft schijt aan de bevolking'

De gemeente Nijmegen zet door: er komen 13 Skaeve Huse in de stad, in de volksmond ook wel asowoningen genoemd. Acht van die woningen komen aan de Stadbroekseweg in Dukenburg en vijf aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord. Bewoners van Noord waren eerder kritisch en zijn dat nog steeds.

door Sven Strijbosch

'De gemeente heeft schijt aan de bevolking. Ik zet alle middelen die geoorloofd zijn in. Dit gaat er niet komen', waarschuwt bewoner Arnold Wegh alvast. De huizen zijn een opvang voor dak- en thuislozen waarvoor andere opvang geen succes is gebleken, omdat ze zich niet kunnen of willen aanpassen. 'Die mensen willen hier niet zitten en de buurt wil ze niet hebben', vervolgt Wegh.

Toch is het voor de gemeente belangrijk. 'De Skaeve Huse worden geplaatst in een afgelegen gebied, zodat de bewoners met begeleiding tot rust kunnen komen. De Skaeve Huse zijn eenvoudige en kleine woningen. De bewoners krijgen behandeling van IrisZorg en woonbegeleiding van het RIBW', aldus een gemeentewoordvoerder. Het is de ambitie dat in 2020 op beide locaties zorgwoningen geplaatst kunnen worden. Die zouden 10 jaar lang gebruikt kunnen worden.

Nijmegen eerder al teruggefloten

Niet alleen in Noord is er hevige kritiek, eerder stapten bewoners uit Dukenburg al naar de Raad van State. In augustus 2017 werd de gemeente Nijmegen door de Raad van State terug naar de tekentafel gestuurd. Het bezwaar van een boomkweker in de buurt werd gegrond verklaard. 'In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met bezwaren die in de eerdere bestemmingsplanprocedure door omwonenden zijn geuit. Met een deel van de omwonenden heeft de gemeente afspraken gemaakt', zo vertelt een Nijmeegse woordvoerder.

Nijmegen hoopt dat het plan nu wel van de grond komt. Er wordt op beide locaties een inloopbijeenkomst georganiseerd voor bewoners. Bezwaar maken kan ook. 'In Dukenburg via zienswijzen in de bestemmingsplanprocedure en in Nijmegen-Noord via een bezwaarschrift op de omgevingsvergunning', stelt de gemeente.

'Geen noemenswaardige hinder'

Bewoners van Noord beloven alvast tot de hoogste rechter door te zullen vechten. In eerste instantie zal er dus bezwaar moeten worden gemaakt. Het Nijmeegse college benadrukte eerder dat uit ervaringen in andere steden blijkt dat omwonenden van Skaeve Huse daarvan 'geen noemenswaardige hinder' ervaren.

