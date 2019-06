Büttner vertrekt bij Vitesse: 'Zijn toekomst ligt elders'

Alexander Büttner lijkt Vitesse te verlaten. De clubleiding is daar in elk geval al zeker van. 'De toekomst van Büttner ligt elders', zegt technisch directeur Mo Allach.

Büttner heeft een aflopend contract in Arnhem. Hij kreeg wel een nieuwe aanbieding, maar wees die af. Naar verluidt lag het financiële voorstel lager dan tijdens zijn vorige contract bij Vitesse. In een persbericht schept directeur Allach nu duideljkheid.

'Zoals elk jaar hebben we te maken met inkomende en uitgaande transfers. De gehuurde spelers keren in eerste instantie altijd terug naar hun club. Zoals al langer bekend is, is Arnold Kruiswijk gestopt en ligt de toekomst van Maikel van der Werff en Alexander Büttner elders', zo verwoordt Allach de situatie.

De zaakwaarnemer van Büttner, die zelf op vakantie is, wilde geen commentaar geven maar was wel enigszins verrast.

Büttner debuteerde op 15 maart 2008 bij Vitesse. Hij viel na vijf minuten in, maar haalde het einde van de wedstrijd niet. De Doetinchemmer kreeg twee keer geel en dus rood. Een seizoen later werd hij basisspeler, dat bleef hij tot hij in 2012 een droomtransfer maakte. Manchester United was zijn nieuwe club. Twee jaar later ging hij naar Dinamo Moskou en na een verhuurperiode bij de Belgische topclub Anderlecht keerde hij 2017 terug bij Vitesse.

