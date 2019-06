Vrijwilliger Jaap leunt tijdens concert niet achterover: 'Als er een orkestlid onwel wordt, komen wij direct in actie'

Evenementen en festivals in Gelderland worden draaiende gehouden bij de gratie van enthousiaste vrijwilligers. Zoals Jaap Streefkerk die zich al jaren inzet voor het Festival Klassieke Muziek in zijn eigen Elburg. Hij is docent luchtvaart bij Landstede, werkt voor het ministerie en voor de KLM dus hij hoeft zich niet te vervelen, maar Jaap richt zijn agenda zo in dat er ieder jaar ook tijd is om zich met hart en ziel in te zetten voor de begeleiding van de gasten van het festival.

Het begon met het begeleiden van gasten van de ene concertplek naar de andere. Ze vroegen hem om dat te gaan doen omdat mensen soms verdwaald raakten. 'Ze lopen met de tonen van Mozart nog in hun hoofd door de stad en kunnen de weg niet goed vinden. Toen ben ik ze gaan begeleiden en dan vertelde ik ze onderweg iets over de stad en dat vonden veel mensen zó leuk dat het steeds verder is uitgegroeid.’

Hondegatsteeg

Nu is het met de wandelconcerten eigenlijk een apart onderdeel geworden van het festival. Dan neemt hij ze mee van bijvoorbeeld de Grote Kerk naar de Kloostertuin. ‘Maar met een ommetje hè. Dan wijs ik ze op dingen die ze anders nooit zagen. Bijvoorbeeld de Hondegatsteeg die je hier hebt. Dan vertel ik dat dat zo heet doordat in de gewelven daar ooit een gevangenis zat waar gevangenen dan als een hond in een gat zaten. Of ik vertel over hoe de naam pispaaltje ontstaan is: een paal uit de Middeleeuwen waar misdadigers vroeger aan werden vastgebonden en waar iedereen alles mee kon doen: eieren gooien of dus over ze heen plassen. En dan leg ik uit dat daar de uitdrukking ‘pispaaltje’ vandaan komt. Zelfs Elburgers weten dat vaak niet en gaan dan toch anders naar hun eigen stad kijken.’

De gouden cirkel

Verder is het Jaaps taak om te zorgen dat iedereen verwelkomt wordt en dat de vips de beste plekken krijgen. Maar hij moet vooral zorgen dat het allemaal reilt en zeilt tijdens het concert. ‘Dat weten toeschouwers natuurlijk niet. Maar tijdens de voorstellingen zitten we met een paar man op strategische plekken en als een soort gouden cirkel houden we via coördinatielijnen alles in de gaten: wordt een van de orkestleden onwel, dan moeten wij zorgen dat ze zo snel mogelijk weg kunnen van het podium.’

Maar ook het publiek wordt in de gaten gehouden. ‘Ieder concert heeft een ander publiek. Bij Mozart zitten heel andere mensen dan bij Bach of de Matthäus Passion. Je kunt mensen hebben die niet gewend zijn naar een concert te gaan en die opeens gaan rondlopen. Dat proberen we allemaal zo te ondervangen dat niemand daar last van heeft.’

Wie dus denkt dat Jaap tijdens een concert alleen maar zit te genieten, heeft het mis. Met een partituur in zijn hand zit hij te kijken zodat hij precies weet waar in het stuk ze zijn. ‘Dat is wel handig van mijn viool-achtergrond; dat ik muzieknoten kan lezen.’ Maar hij heeft het vrijwilligerswerk nooit gezien als een opoffering. ‘Je moet het juist andersom zien: ik krijg het cadeau van de muziek er gratis bij.’